Het gemiddeld aantal positieve tests stijgt al veertien dagen op rij. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 3.662 positieve tests geregistreerd. Dat is weliswaar iets lager dan het cijfer van woensdag, maar het is aanzienlijk hoger dan vorige week donderdag. Daardoor loopt het gemiddelde opnieuw op.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 20.536 meldingen van positieve testuitslagen. Voor het eerst sinds 4 augustus komt het weektotaal boven de 20.000 uit.

Gemiddeld waren er in de afgelopen zeven dagen zo'n 2.934 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt nu voor de veertiende dag op rij. Het RIVM zei dinsdag al dat de verwachte stijging in het najaar lijkt te zijn begonnen.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad werd het virus vastgesteld bij 169 inwoners. In Den Haag hadden 106 mensen het coronavirus onder de leden en in Amsterdam 78 mensen. Utrecht telde 77 nieuwe gevallen en Apeldoorn 75, Daarna volgen Ede (55) en Staphorst (53), twee gemeenten uit de Biblebelt, een keten van overwegend gereformeerde gemeenten waar de vaccinatiegraad lager is dan in de rest van het land. Ede en Staphorst zitten de laatste tijd vaker in de landelijke top. In 25 gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met vier. Het gaat om inwoners van de gemeenten Leiden, Vlissingen, Nieuwkoop en Horst aan de Maas. Dat wil niet zeggen dat zij in de afgelopen dag zijn gestorven, want het kan soms een tijdje duren voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 31 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ruim vier per dag. Het aantal gemelde sterfgevallen schommelt de laatste paar weken rond dat niveau. Het is wel aanzienlijk lager dan voor het begin van de vaccinatiecampagne. Rond de jaarwisseling kreeg het RIVM honderd tot tweehonderd meldingen per dag.