India gaat vrijdag weer open voor buitenlandse toeristen. Het land was vanwege de coronamaatregelen ruim anderhalf jaar niet toegankelijk voor bezoekers uit het buitenland. India heeft de toeristen hard nodig, maar experts vrezen voor een nieuwe coronagolf. Heeft het land het coronavirus dusdanig onder controle dat toeristen er weer veilig naartoe kunnen?

Afgelopen voorjaar raakte India de grip op het coronavirus volledig kwijt. De zeer besmettelijke deltavariant, die voorheen de Indiase variant werd genoemd, speelde daarin een belangrijke rol. Het had overvolle ziekenhuizen, een tekort aan zuurstof voor coronapatiënten en recordaantallen besmettingen en sterfgevallen tot gevolg.

Volgens officiële cijfers zijn in een periode van tien weken meer dan 200.000 mensen overleden, al was het werkelijke dodental waarschijnlijk veel hoger. Sterftecijfers in India worden vaak slecht bijgehouden. Mensen die thuis sterven - met name degenen die in landelijke gebieden overlijden - worden vaak niet meegeteld.

Inmiddels heeft India de ergste effecten van de epidemie achter de rug. Het aantal dagelijkse positieve coronatests is inmiddels tot onder de twintigduizend gedaald. Ook de vaccinatiegraad stijgt, al is pas 20 procent van de bevolking volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Iets meer dan de helft van de Indiërs heeft één coronaprik gehad. In India wonen 1,3 miljard mensen.

Het tempo van de vaccinatiecampagne is toegenomen, maar het doel van 1,1 miljard gevaccineerden aan het eind van 2021 raakt uit zicht door onder meer een tekort aan middelen, administratieve rompslomp en terughoudendheid onder het volk.

India heeft de toeristen nodig

Voor de Indiase regering is het voldoende om buitenlandse toeristen weer toe te laten. In eerste instantie kunnen alleen volledig gevaccineerde toeristen op chartervluchten een toeristenvisum krijgen. Vanaf 15 november zijn ook mensen die met reguliere vluchten komen welkom. Het is voor het eerst sinds maart vorig jaar dat India weer buitenlandse toeristen verwelkomt.

Economische motieven hebben hier de belangrijkste rol. Door de coronacrisis en de lockdowns vertoonde de economie van India in het afgelopen fiscale jaar de sterkste krimp sinds het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1947.

Indiase deelstaten en andere belanghebbenden in de toeristenindustrie riepen de regering daarom op toeristen weer toe te laten. De toerismesector is zeer belangrijk voor de op twee na grootste economie van Azië. Zo zag het land in 2019 - dus nog voor de coronapandemie - elf miljoen toeristen komen.

De Taj Mahal is een van de populairste toeristische trekpleisters van India. De Taj Mahal is een van de populairste toeristische trekpleisters van India. Foto: EPA

Experts maken zich zorgen

Ondertussen zijn deskundigen er niet gerust op. Volgens de Amerikaanse topviroloog Ian Lipkin heeft India nog niet het "veiligheidsschild" opgebouwd dat nodig is om het land veilig te heropenen. Daarvoor is de vaccinatiegraad nog veel te laag, zei hij vorige week tegen het Indiase nieuwstijdschrift India Today.

Andere experts stellen dat niet of deels gevaccineerde Indiërs op zichzelf al een risico vormen. Het toevoegen van toeristen aan "de mix" zal de kans op een derde golf alleen maar vergroten, beargumenteren zij.

Bovendien is vorige maand het festivalseizoen in India weer begonnen. Dit is een periode waarin veel Indiërs eropuit gaan. Gevreesd wordt dat deze reisbewegingen voor een nieuwe opleving van het virus leiden. In de afgelopen weken liep het aantal nieuwe besmettingen alweer op.

Ondertussen hameren de Indiase gezondheidsautoriteiten erop dat mensen zich aan de coronamaatregelen moeten blijven houden.