Adviesbureau KPMG komt donderdag met een zeer kritisch rapport over de Nederlandse corona-aanpak. Op diverse terreinen schoot dit ernstig tekort. Dat meldt NRC. Het rapport van KPMG loopt vooruit op het eerste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat naar verwachting begin volgend jaar zal verschijnen. Daarna volgt een parlementaire enquête.

In het Verenigd Koninkrijk werd eerder deze week al hard geoordeeld over de Britse corona-aanpak aan het begin van de pandemie. Twee parlementaire commissies oordeelden dat het "een van de grootste volksgezondheidsdebacles" uit de Britse geschiedenis is en dat het kabinet en de adviserende wetenschappers een "fatalistische" lijn hebben gevolgd die heeft gezorgd voor een groter dodental.

De Nederlandse corona-aanpak liet ook te wensen over, blijkt nu uit het rapport van KPMG. Het rapport richt zich op de door het kabinet gevolgde strategie en de resultaten daarvan tussen maart 2020 en juli 2021 en bestaat uit een uitgebreide literatuurstudie van openbare bronnen en een analyse van wereldwijd beschikbare data.

In Nederland zijn meer doden gevallen en werd vaak te laat ingegrepen omdat beleid werd gemaakt op basis van de hoeveelheid mensen die in het ziekenhuis lagen in plaats van het aantal besmettingen, aldus het adviesbureau.

Vooral Scandinavische landen deden het beter dan Nederland

Zeker in vergelijking met Scandinavische landen als Noorwegen, Denemarken en Finland deed Nederland het beduidend minder goed. Zowel wat betreft economische groei als oversterfte.

In Nederland overleden zo'n 24 duizend mensen meer dan verwacht terwijl Scandinavische landen amper oversterfte hadden. Denemarken, Noorwegen en Finland waren sneller met maatregelen als een lockdown, strenge grenscontroles en quarantaineregels. Die strenge maatregelen leidde overigens ook tot het uitblijven van economische schade.

Bij verschillende belangrijke beslissingen sloeg Nederland internationaal advies (van onder andere de WHO) in de wind. Bijvoorbeeld het advies om in te dammen, veel te testen, en een mondkapjesplicht door te voeren. Adviesbureau KPMG verbaast zich daarover.