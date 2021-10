Nu de coronapas is ingevoerd, moeten niet-gevaccineerden zich op het coronavirus laten testen om naar bijvoorbeeld een restaurant, concert of voetbalwedstrijd te mogen. Deze week is het aantal locaties waar je zo'n test kunt laten afnemen uitgebreid, maar nog niet iedereen kan snel bij een testlocatie komen.

Inmiddels kunnen mensen op zo'n 290 locaties een test laten afnemen via Testen voor Toegang. Met het nieuwe systeem mogen testaanbieders zelf bepalen waar ze testlocaties openen, en zijn er dus minder testlocaties op plekken waar minder vraag is.

Bij het vorige systeem zou 90 procent van de testlocaties op maximaal twintig minuten rijden zijn, beloofde demissionair minister Hugo de Jonge. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat aan NU.nl weten dat bij het vorige systeem 99 procent van de mensen binnen dertig minuten rijden getest kon worden, en dat dat nu ook nog het geval is.

Hoeveel procent van de mensen op dit moment binnen maximaal twintig minuten rijden een test kan laten afnemen, is nog niet bekend.

Klik op onderstaande kaart om te zien hoe dicht de huidige Testen voor Toegang-locaties bij jou in de buurt zijn.

Locaties Testen voor Toegang

Aantal testlocaties kan nog oplopen

Wel valt op dat er witte vlekken zijn in onder meer delen van Zeeland en het noorden van het land. De voorzitter van Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, liet eerder deze week al weten dat dat "het risico van dit nieuwe systeem" is.

Het aantal testaanbieders kan echter nog oplopen. Testen voor Toegang zegt de spreiding van de locaties in de gaten te houden. Ook worden er nog gesprekken met testaanbieders en gemeenten in de 'wittevlekgebieden' gehouden, zodat de dekkingsgraad verder kan worden opgevoerd.

Mocht dat nodig zijn, dan kunnen er maatregelen worden getroffen. In zo'n geval zouden bijvoorbeeld apothekers gevraagd kunnen worden om tests af te nemen.

Het ministerie zegt tegen NU.nl "heel hard te werken" aan de witte vlekken, omdat het "ontzettend belangrijk is dat iedereen in Nederland zich in de buurt en op een makkelijke manier kan laten testen".