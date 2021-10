De stand van de corona-epidemie in Nederland is zorgelijk. Heel het land heeft volgens het nieuwe waarschuwingssysteem dat de overheid heeft ingevoerd het tweede risiconiveau gekregen. Vorige maand besloot de overheid de regionale risiconiveaus af te schaffen en over te stappen op een landelijk systeem.

Het nieuwe systeem kent drie risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Die worden bepaald op basis van het zevendaagse gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de intensive cares. Bij de regionale risiconiveaus telde ook het aantal positieve tests per 100.000 inwoners mee, maar dat is nu geen factor meer.

Het risiconiveau bepaalt mede welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt.