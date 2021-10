De GGD's stoppen voorlopig met het zetten van eerste prikken met het Moderna-vaccin. Nu het aantal priklocaties wordt afgebouwd, is dat logistiek gezien handiger, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR tegen NU.nl. Mocht het nodig zijn, dan kan het Moderna-vaccin gewoon weer worden ingezet.

Nu iedereen de kans heeft gehad een vaccinatie tegen COVID-19 te halen, zijn de GGD's aan het afbouwen naar een basiscapaciteit. In het derde kwartaal daalde het aantal priklocaties met de helft: van de ongeveer 140 priklocaties zijn er nu nog 70 open.

Op deze priklocaties waren vaak meerdere 'prikstraten', waarbij in de ene 'straat' bijvoorbeeld met BioNTech/Pfizer werd geprikt en in de andere met Moderna. Die vaccins werden op een andere manier geleverd en moesten apart worden klaargemaakt. Nu er veel minder prikken worden gezet - nog zo'n 130.000 per week - is het efficiënter om niet meer met die verschillende prikstraten te werken.

"Wat ook meespeelt, is dat we anders te veel spillage krijgen", zegt de woordvoerder. De flacons, waar meerdere doses van het vaccin uit kunnen worden gehaald, worden aangebroken terwijl er relatief minder prikken worden gezet.

Mensen die al een eerste prik met het Moderna-vaccin hebben gekregen, krijgen hier nog gewoon een tweede dosis van.

EMA-onderzoek staat los van besluit

Het onderzoek dat het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) verricht staat los van dit besluit, benadrukt de woordvoerder. Het EMA onderzoekt of de huidige bijsluiter van Moderna nog steeds volstaat nadat een Noorse studie een verband had gelegd met een zeer zeldzame bijwerking.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) liet vorige week aan NU.nl weten dat het Moderna-vaccin nog steeds voldoende veilig en werkzaam is. Mocht het EMA met nieuwe inzichten komen, dan gaat het ministerie opnieuw naar de inzet van het vaccin kijken. Voorlopig voorziet het ministerie geen "verandering in de vaccinatiestrategie" en kan het Moderna-vaccin nog worden gebruikt.

Moderna wordt weer ingezet als dat nodig is

In ons land werd het Moderna-vaccin al relatief weinig gezet. Van de ongeveer 23,7 miljoen vaccinaties in Nederland zijn ruim 1,9 miljoen prikken met het Moderna-vaccin gezet. De meeste mensen hebben het vaccin van BioNTech/Pfizer gekregen (ruim 18 miljoen prikken), gevolgd door het AstraZeneca-vaccin (2,8 miljoen). Van het Janssen-vaccin verdwenen de minste prikken in een bovenarm: nog geen 830.000.

Uit data van het coronadashboard blijkt dat het Moderna-vaccin de laatste weken al amper werd gezet; de voorraad blijft op iets boven de 1,6 miljoen hangen.

Als het nodig is, kan het Moderna-vaccin gewoon weer worden gebruikt, zegt de woordvoerder, bijvoorbeeld als er een boosterprik moet komen. Dat is iets wat nu nog niet aan de orde is, maar waar de Gezondheidsraad later nog een besluit over neemt. Mochten de GGD's om welke reden dan ook weer op moeten schalen, dan staan ze daarvoor paraat.