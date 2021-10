Coronamaatregelen die "economisch belemmerend" zijn, worden eerder losgelaten dan het coronatoegangsbewijs, zegt demissionair minister Hugo de Jonge dinsdagavond in Op1. "Die coronapas is hooguit vervelend."

Het digitale bewijs waarmee mensen toegang kunnen krijgen tot een restaurant of een museum blijft langer in stand dan andere regels, zoals de 75 procent maximale capaciteit voor bepaalde evenementen en de sluitingstijd van middernacht voor horeca.

"Het eerste waar je hoopt dat je vanaf kunt, is die 75 procent, en de nachtsluiting", aldus De Jonge. Verder wil hij niet te veel vooruit lopen op of het bewijs de hele winter nog getoond moet worden of op andere versoepelingen: begin november weegt het kabinet adviezen van het Outbreak Management Team hierover.

Eind vorige week zei de minister nog dat het te vroeg is om de vraag te beantwoorden welke regels eventueel kunnen worden losgelaten.