Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de afgelopen week bijna verdubbeld. Deze klim is hoe dan ook een effect van de versoepeling van de coronamaatregelen op 25 september, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof in gesprek met NU.nl. Ook heeft mogelijk het seizoenseffect zijn intrede gedaan.

"We hadden al verwacht dat het aantal besmettingen na de versoepeling zou oplopen, aangezien mensen meer contact met elkaar hebben", aldus Van den Hof. "Ook het seizoen kan nu van invloed zijn. Daardoor zie je nu mogelijk een snellere toename dan wanneer je dezelfde versoepelingen in de zomer zou hebben doorgevoerd."

In het najaar en de winter zitten mensen meer binnen en dichter op elkaar. De kachel staat aan, de ramen zijn dicht en de luchtvochtigheid daalt. Al deze omstandigheden zorgen er waarschijnlijk voor dat mensen elkaar makkelijker besmetten. "Luchtwegvirussen gedijen dan beter. Zeker als er slecht wordt geventileerd", aldus Van den Hof.

In welke mate de stijging doorzet, vindt het RIVM moeilijk te voorspellen. "Wel verwachten we dat de toename in het aantal ziekenhuisopnames veel beperkter zal zijn dan die van de besmettingen. Zeker omdat zo'n groot deel van de bevolking nu gevaccineerd is."

Grote toename besmettingen in Biblebelt

In de Biblebelt zijn een stuk minder mensen tegen COVID-19 gevaccineerd en dat is te zien in de cijfers. Het aantal besmettingen in het overwegend gereformeerde gebied loopt sneller op dan gemiddeld.

Dat komt niet per se door een specifieke uitbraak, zoals bij een superspreadevent. "De versoepelingen zijn overal tegelijkertijd ingegaan", aldus Van den Hof. "We weten dat het virus zich makkelijker verspreidt over een bevolking met een lage vaccinatiegraad. Dat zie je ook in bepaalde wijken van grote steden."

Op 25 september werd onder meer de anderhalvemetermaatregel losgelaten. Ook mogen discotheken en nachtclubs sinds die datum tot middernacht open.