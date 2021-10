De 'oudste ouderen' in Nederland ouderen kunnen vanaf november een extra coronaprik halen. De vaccinatie moet doen als oppepper van het immuunsysteem, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag na het ministerieel coronaberaad.

Details zoals de leeftijdsgrens om op basis van leeftijd in aanmerking te komen voor een extra coronaprik, worden begin november bekendgemaakt. Waarschijnlijk wordt er net als de eerste vaccinatierondes begonnen met de negentigplussers en zal daarna op basis van geboortejaar de volgorde bepaald worden. Vrijdag 5 november geeft het demissionaire kabinet weer een coronapersconferentie.

Eerder werd de zogenoemde 'boosterprik' al aangeboden aan mensen met een verzwakt immuunsysteem. Voor veruit de meeste ouderen betekent het hun derde prik, omdat zij eerder twee prikken van Pfizer of Moderna kregen.

"Bij de boostercamapagne denk je met name aan de oudste ouderen. Bij hen nemen de antistoffen als eerste licht af", aldus De Jonge. "Een derde prik betekent een oppepper voor het immuunsysteem. We willen niet weer zoveel problemen in verpleeghuizen hebben."

Het demissionaire kabinet vroeg het RIVM en de Gezondheidsraad om advies over het aanbieden van een extra coronaprik. De Europese medicijnenwaakhond EMA gaf begin oktober groen licht voor een derde prik met de vaccins van Moderna en Pfizer. Veel Europese landen zijn al begonnen met het aanbieden van een derde vaccinatie aan medisch kwetsbare mensen en ouderen. Elk land maakt daarin zijn eigen afweging.