De oudste ouderen in Nederland kunnen straks een extra coronaprik halen. In november wordt bekend vanaf wanneer dat kan. De prik dient als oppepper van het immuunsysteem, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag na het ministerieel coronaberaad.

De details, zoals de leeftijdsgrens, welke groepen in aanmerking komen en de startdatum, worden begin november bekendgemaakt. Het demissionaire kabinet vraagt het RIVM en de Gezondheidsraad eerst nog om advies. Op vrijdag 5 november geeft het demissionaire kabinet weer een coronapersconferentie.

Eerder werd een extra prik al aangeboden aan mensen met een verzwakt immuunsysteem. Voor veruit de meeste kwetsbare en oudere personen gaat het nu om hun derde prik, omdat zij eerder twee doses van Pfizer of Moderna toegediend hebben gekregen.

De boosterinjectie is bedoeld om de inmiddels afgenomen bescherming van de vaccinatie weer op peil te brengen. "Bij de boostercamapagne denk je met name aan de oudste ouderen. Bij hen nemen de antistoffen als eerste licht af", aldus De Jonge. "Een derde prik betekent een oppepper voor het immuunsysteem. We willen niet weer zoveel problemen in verpleeghuizen hebben. Als je het virus daar buiten de deur kunt houden, moet je dat doen."

Het is volgens de minister "vooralsnog niet aan de orde" dat je alleen na drie prikken volledig gevaccineerd bent en dus een geldige QR-code in de CoronaCheck-app kunt krijgen. De Jonge wijst erop dat de vaccins allemaal goed beschermen tegen een ernstig ziekteverloop en ziekenhuisopname. Alleen de kans om besmet te raken, neemt iets toe. Als gevaccineerden straks toch besmet kunnen raken, maar daar niet ernstig ziek van worden, zou een extra prik mogelijk niets toevoegen.

De Europese medicijnwaakhond EMA gaf begin oktober groen licht voor een derde dosis van de vaccins van Moderna en Pfizer. Veel Europese landen bieden kwetsbare personen en ouderen al een extra prik aan. Elk land maakt daarin zijn eigen afweging.

Coronapas begin november waarschijnlijk nog niet afgeschaft

De Jonge vertelde dat de coronapas voorlopig nog gebruikt moet worden. Het kabinet wilde begin november de laatste coronamaatregelen schrappen, maar dat zal dan vermoedelijk nog niet kunnen.

"Alle cijfers stijgen weer wat, dus met de coronatoegangsbewijzen zullen we voorlopig echt nog even moeten werken, verwacht ik", aldus De Jonge.

Om ook de laatste maatregelen veilig te kunnen afschaffen, moet volgens de minister de vaccinatiegraad nog verder omhoog. "Ik denk niet dat we begin november al dik boven de 90 procent zitten met onze vaccinatiegraad."