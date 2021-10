De Duitse farmaceut CureVac stopt met het ontwikkelen van het coronavaccin CVnCoV. Het bedrijf laat dinsdag weten zich te willen richten op de andere coronavaccins die het ontwikkelt. Nederland had 10,7 miljoen doses van het nog niet goedgekeurde vaccin besteld.

De Europese toezichthouder EMA keek al sinds februari mee met de ontwikkeling van CVnCoV. Het zou waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2022 goedgekeurd worden. Maar nu CureVac ermee stopt, wordt het vaccin ook uit het goedkeuringstraject van het EMA gehaald.

Op dit moment werkt CureVac aan een coronavaccin met het Britse bedrijf GlaxoSmithKline (GSK). Dat vaccin zit tegen de tijd dat CVnCoV goedgekeurd zou worden in een vergevorderde ontwikkelingsfase. Omdat dat vaccin beter past bij de "veranderende dynamiek" van de pandemie, zegt CureVac liever in te willen zetten op dat vaccin.

Uit onderzoeken bleek al dat het vaccin veel minder bescherming leek te bieden dan de vaccins van bijvoorbeeld Pfizer of Moderna. CVnCoV was voor minder dan 50 procent effectief in het voorkomen van een ernstig ziekteverloop, terwijl dit bij Pfizer/BioNTech en Moderna rond de 90 procent ligt.

De Europese Unie had 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin besteld, onder voorwaarde dat het vaccin wordt goedgekeurd. Daarvan zouden 10,7 miljoen doses voor Nederland zijn.

De bestaande koopovereenkomst met de Europese Commissie komt nu te vervallen. De farmaceut laat weten te kijken naar de mogelijkheid om de al aangekochte CureVac-coronavaccins te vervangen door het vaccin waar nog aan wordt gewerkt.