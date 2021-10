De Britse corona-aanpak in het begin van de pandemie is "een van de grootste volksgezondheidsdebacles" uit de Britse geschiedenis. Het kabinet en de adviserende wetenschappers hebben een "fatalistische" lijn gevolgd, die heeft gezorgd voor een groter dodental. Dat concluderen twee parlementaire commissies in een dinsdag gepubliceerd onderzoeksrapport.

Onder meer de trage invoering van de eerste lockdown was volgens het rapport een kwalijke fout, die door "het groepsdenken" binnen de regering niet werd gecorrigeerd. Ook tekortkomingen bij het testen en het bron- en contactonderzoek hebben de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk alleen maar verergerd. Daardoor deed het VK het "aanzienlijk slechter" dan andere landen, schrijft The Guardian.

Het onderzoek werd geleid door de conservatieve politici Jeremy Hunt en Greg Clark, beiden oud-ministers. Zij stellen dat de coronacrisis "grote tekortkomingen in het overheidsapparaat" aan het licht heeft gebracht. Zo waren overheidsinstellingen niet in staat cruciale informatie met elkaar te delen, was er een gebrek aan transparantie en zijn internationale experts onvoldoende geraadpleegd.

Langzame aanpak was een bewuste keuze van regering

Premier Boris Johnson kondigde voor het eerst een lockdown af op 23 maart 2020. Dat was twee maanden nadat Britse regeringsadviseurs voor het eerst bijeenkwamen over de coronacrisis. Volgens de onderzoekers was die "langzame en geleidelijke" aanpak bewust gekozen.

"Het is nu duidelijk dat dit het verkeerde beleid was" en dat het aanvankelijk tot een groter dodental leidde dan wanneer de regering tijdig en doortastend had ingegrepen.

Over "de snelle ontwikkeling, goedkeuring en levering van vaccins" in het VK zijn de onderzoekers nog het meest te spreken. "De Britse reactie, met de noemenswaardige uitzondering van de ontwikkeling en inzet van vaccins, was voor het grootste deel te reactief in plaats van anticiperend."

Voor het onderzoek hebben de parlementaire commissies meer dan vijftig belangrijke getuigen ondervraagd, onder wie de Britse oud-minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Het VK is zwaar getroffen door het coronavirus, met bijna 138.000 coronagerelateerde sterfgevallen sinds vorig jaar maart.