Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is maandag gestopt met het spreiden van coronapatiënten over verschillende ziekenhuizen in het land. Dat is volgens het LCPS met de huidige cijfers niet meer nodig. Er liggen nu bijna vijfhonderd coronapatiënten in de ziekenhuizen.

"Door de permanente monitoring van de aantallen patiënten in de ziekenhuizen kunnen we snel weer starten als dit nodig is", lichtte Ernst Kuipers van het LCPS vrijdag toe.

Op dit moment liggen er 497 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 18 meer dan zondag. Op de intensive care (ic) liggen nu 138 mensen met corona, 8 meer dan zondag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten met 10 toe tot 359.

Op de ic's werden in het afgelopen etmaal 14 patiënten opgenomen. Op de verpleegafdelingen werden 38 coronapatiënten binnengebracht. Het LCPS verwacht dat het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen deze week "min of meer" stabiel blijft.