Steeds meer ziekenhuizen zien zich genoodzaakt de afdeling voor spoedeisende hulp tijdelijk gesloten te houden, meldt de NOS maandag op basis van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Het tekort aan personeel en complexe patiënten worden als oorzaken genoemd.

Het is niet duidelijk hoeveel afdelingen voor spoedeisende hulp in de afgelopen jaren de deuren moesten sluiten. Volgens de NOS wordt dit niet centraal geregistreerd.

NVSHA-voorzitter David Baden benadrukt dat het afgelopen jaar extra moeilijk was voor de zorg. Zo zouden ook ziekenhuizen die nog nooit tot sluiting waren overgegaan een patiëntenstop hebben ingevoerd. Tevens is door de aanhoudende druk voor veel zorgpersoneel het werkplezier verdwenen.

Praat mee op NUjij Ben jij werkzaam in een ziekenhuis? We zijn benieuwd naar hoe jij tegen dit nieuws aankijkt. Deel je ervaringen op ons reactieplatform NUjij.

Baden wil dat de politiek gaat bepalen "welke zorg zinnig is en welke niet". "We willen graag zorgen voor mensen en daarom leveren we veel zorg. Maar we moeten kijken naar wat het leven van mensen verbetert", zegt hij tegen de NOS.

De zorg kampt al jaren met een personeelstekort. Door de coronacrisis is het probleem - mede door een verhoogd ziekteverzuim - verergerd, terwijl de druk toenam. Eind augustus meldde de Volkskrant dat bij meerdere ziekenhuizen de uitstroom van verpleegkundigen groter was dan de instroom.

Ook arts-intensivist Diederik Gommers waarschuwde al meermaals voor een groot personeelstekort in de zorg. "Ik zie wat corona heeft gedaan met het zorgpersoneel. Mensen zullen zich afvragen: is dit wel wat ik wil?", zei de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care eerder.