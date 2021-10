Voorlopig wordt het coronavaccin van Moderna nog gewoon toegediend in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zegt tegen NU.nl "geen veranderingen in de vaccinatiestrategie te voorzien", omdat het vaccin nog steeds voldoende veilig en werkzaam is bevonden. Maar als de Europese vaccinwaakhond EMA met nieuwe inzichten komt, dan zegt het ministerie opnieuw te kijken naar de inzet van het coronavaccin.

In Zweden, Denemarken en Finland wordt het Moderna-vaccin tijdelijk niet meer toegediend vanwege een zeldzame bijwerking die in een Noorse studie naar voren kwam. Daaruit bleek dat in zeldzame gevallen gevaccineerden te maken kregen met een ontsteking van de hartspier en het hartzakje. Volgens de onderzoekers lopen mannen onder de dertig jaar een iets groter risico dan anderen.

Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) zijn al als zeldzame bijwerking opgenomen in de bijsluiter van Moderna. Het veiligheidscomité van het EMA onderzoekt momenteel op basis van de Noorse studie of deze waarschuwing nog voldoende is. Wanneer het EMA een uitspraak doet over de studie is nog niet bekend.

De Gezondheidsraad oordeelde eerder dat het Moderna-vaccin veilig gebruikt kan worden, maar gaf hierbij wel aan dat in zeer zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier en het hartzakje op kan treden. "Beide ontstekingen zijn echter bekende ziektebeelden en kennen meestal een mild verloop en volledig herstel", aldus de woordvoerder van het ministerie.

Tot nu toe zijn in Nederland na twee miljoen gezette Moderna-prikken tien meldingen bijgekomen van myocarditis. Het ging daarbij om mensen in de leeftijd van achttien tot dertig jaar.