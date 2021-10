PRAC, het veiligheidscomité van de Europese vaccinwaakhond EMA, kijkt of de huidige waarschuwing voor bijwerkingen van het Moderna-coronavaccin voldoende is. Volgens een zegsvrouw van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (BCG) bekijkt het comité daarvoor een Noorse studie naar het vaccin van Moderna.

Uit deze studie kwam naar voren dat gevaccineerden in zeldzame gevallen te maken krijgen met een ontsteking van de hartspier en het hartzakje. Volgens de onderzoekers lopen mannen onder de dertig jaar een iets hoger risico dan anderen. Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) zijn al opgenomen in de bijsluiter van Moderna.

Voor Zweden en Denemarken was het onderzoek woensdag reden om het Moderna-vaccin tijdelijk niet aan jongeren te geven. Finland besloot donderdag om mannen die zijn geboren in of na 1991 voorlopig niet meer te vaccineren met het middel. Wie in de Scandinavische landen al een eerste prik met Moderna heeft gehad, kan een tweede inenting krijgen met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

"Nu wordt gekeken of de huidige waarschuwing voldoende is. Dat wordt op dit moment beoordeeld", aldus de CBG-woordvoerder. Wanneer EMA een uitspraak doet over de studie kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Bijwerkingencentrum Lareb laat weten dat er in Nederland na twee miljoen gezette Moderna-prikken tot dusver tien meldingen zijn binnengekomen van de zeldzame bijwerking. Het ging daarbij om mensen in de leeftijd van achttien tot dertig jaar.

Symptomen van de ontsteking zijn bijvoorbeeld kortademigheid, hartkloppingen en pijn op de borst. De klachten verdwijnen vaak vanzelf en zijn goed te behandelen, maar er moet wel een arts worden ingeschakeld.