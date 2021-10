Het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) meldt donderdag dat de coronasituatie in Nederland weer is verbeterd. Friesland is als twaalfde en laatste provincie gezakt van rood naar oranje. Ook zijn vanaf vandaag de reisadviezen voor onder meer Malta, Sardinië en de Azoren versoepeld.

De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het RIVM, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

In Friesland zijn in de afgelopen twee weken 1.032 inwoners positief getest. Dat komt neer op bijna 159 nieuwe gevallen op elke 100.000 Friezen. Vergeleken met de kaart van vorige week daalde het aantal positieve tests met 23 procent, de grootste afname in heel Nederland.

Limburg heeft Friesland ingehaald en is naar verhouding de grootste brandhaard geworden. In de laatste twee weken telde Limburg 1.955 positieve tests, omgerekend zo'n 175 per 100.000 mensen. Dat is 10 procent meer dan bij de vorige kaart. Ook in Gelderland en Zeeland stijgt het aantal positieve tests.

Meerdere reisadviezen versoepeld

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte woensdag bekend dat de reisadviezen voor onder meer Malta, Sardinië en de Azoren vanaf vandaag versoepeld worden. Deze landen worden niet langer beschouwd als zogenoemd hoogrisicogebied: de kleurcode verandert van geel naar groen. Reizigers vanuit deze gebieden hoeven vanaf donderdag in Nederland geen coronapas meer te laten zien.

Verder zijn Guadeloupe, Kosovo en Indonesië niet langer zeerhoogrisicogebied, maar wel hoogrisicogebied. De kleurcode oranje blijft staan. Voor reizigers naar Nederland vanuit deze bestemmingen vervalt de quarantaineplicht en de eis om te testen. Een coronabewijs is voldoende om naar Nederland te reizen.

De situatie in Saint Vincent en de Grenadines, Barbados en Brunei wijzigt juist van hoogrisicogebied naar zeerhoogrisicogebied. Reizigers vanuit die gebieden moeten in Nederland in quarantaine en een negatief testresultaat laten zien, ook als ze gevaccineerd zijn.