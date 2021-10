Het aandeel inwoners van Marokko dat volledig is gevaccineerd tegen COVID-19, is gestegen tot meer dan 50 procent, blijkt uit gegevens van gezondheidsorganisatie WHO. Sinds maandag dient het land ook derde coronaprikken toe.

Marokko heeft het grootste aandeel gevaccineerden van Afrika. Het land had zich in januari ten doel gesteld om voor het einde van het jaar 80 procent van de bijna 37 miljoen inwoners volledig ingeënt te hebben.

Sinds maandag kunnen niet nader gespecificeerde groepen inwoners van Marokko een derde coronaprik krijgen. Woensdag hadden al ruim 64.000 personen die ontvangen, meldt Morocco World News.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in het land heeft Marokko 936.000 positieve coronatests geregistreerd. Het land heeft in die periode ruim veertienduizend coronagerelateerde sterfgevallen gemeld.