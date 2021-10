Onderzoekers van de Universiteit van Parijs hebben vastgesteld waarom na een besmetting met het coronavirus sommige mensen last krijgen van perniones, ook wel wintertenen of winterhanden genoemd. Ook Nederlandse dermatologen stellen inmiddels als eerste vraag aan patiënten met wintertenen of zij recentelijk COVID-19 hebben gehad. "Het is de eerste test die je uitvoert."

Franse onderzoekers voerden bloed- en huidtesten uit bij vijftig patiënten van wie zij vermoedden dat ze zogeheten 'coronatenen' hadden, schrijft BBC News. Uit die testen bleek dat twee onderdelen van het immuunsysteem - het antistofje antiferon en een antilichaam dat behalve het virus ook de eigen bloedcellen aanvalt - actief worden in de teen, met pernioses als gevolg.

"De ontstekingseiwitten van het virus kunnen ook in de kleinste bloedvaatjes terechtkomen', zo verklaart Tamar Nijsten, afdelingshoofd dermatologie bij het Erasmus MC, aan NU.nl de aanwezigheid van het coronavirus in een teen. De ontstekingseiwitten kunnen uiteindelijk leiden tot een afsluiting van de bloedvaatjes, waardoor de huid daarachter in de problemen komt. Bij handen en voeten geeft dat de meeste problemen."

"Je teen of vinger denkt eigenlijk dat het onvoldoende zuurstof krijgt", vervolgt Nijsten. In de winter kan hetzelfde fenomeen voorkomen omdat dan vaak de bloedvaatjes te stevig worden dichtgeknepen. "We wisten eigenlijk al heel lang dat deze link met COVID-19 er ook was."

Een voorbeeld van wintertenen Een voorbeeld van wintertenen Foto: Wikimedia Commons

COVID-19 kan ook andere huidziektes veroorzaken

Nijsten benadrukt dat wintertenen de enige huidaandoening is die alleen aan COVID-19 gelinkt kan worden. De dermatoloog zag in het afgelopen jaar ook ex-coronapatiënten voorbijkomen met andere huidziektes, maar die ziektes zijn aspecifiek: ze kunnen ook door andere infectieziekten veroorzaakt worden.

Britse dermatologen hebben een lijst samengesteld met huidziektes die zij aantroffen bij (herstelde) coronapatiënten. Aangetroffen aandoeningen lopen uiteen van eczeem tot pityriasis rosea. Ook Nijsten zegt patiënten te hebben gezien met enkele klachten van de lijst. "Als er patiënten met opvallende bultjes zijn, en zij hebben in de weken daarvoor COVID-19 gehad, dan gaat het waarschijnlijk om naweeën van de infectie."

Nijsten legt uit dat Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken. "Virussen kunnen gewoon dit soort huidbeelden uitlokken. Maar die doven meestal zelf weer uit."