Nederlanders met een ernstige afweerstoornis ontvangen vanaf woensdag een uitnodiging voor een derde coronaprik. Navraag bij de GGD-koepel leert dat voor belangstellenden niets is veranderd: zij kunnen dezelfde stappen doorlopen als bij de eerste en tweede coronaprik. Achter de schermen wordt alleen de administratie geïntensiveerd.

Een voorbeeld van mensen met een verstoord immuunsysteem zijn personen die een transplantatie hebben ondergaan. Volgens GGD GHOR Nederland komen zo'n 200.000 tot 400.000 Nederlanders momenteel in aanmerking voor een extra coronaprik.

De uitnodiging die zij via de mail of post ontvangen, bevat een speciaal e-mailadres waar zij terechtkunnen. Daarnaast kunnen zij telefonisch een afspraak maken of met de uitnodiging in de hand een vaccinatielocatie binnenlopen.

Voorlopig komen alleen Nederlanders met een ernstige afweerstoornis in aanmerking voor een derde coronaprik. De Gezondheidsraad vindt het vooralsnog niet nodig dat de rest van de bevolking een boosterinjectie krijgt.

Dat standpunt kan veranderen als blijkt dat de vaccins na verloop van tijd significant minder bescherming bieden tegen ernstige COVID-19 én de verspreiding van het coronavirus onvoldoende remmen. Zo concludeerden Amerikaanse onderzoekers dinsdag dat het Pfizer-vaccin twee maanden na de toediening nog altijd voor 88 procent effectief is. Na een half jaar daalt de effectiviteit echter naar 47 procent.

Een belangrijke kanttekening is dat het vaccin in die zes maanden nog altijd negen op de tien ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorkomt. Een boosterinjectie na zes maanden zou dus vooral nieuwe besmettingen voorkomen.

Volgens de woordvoerder van GGD GHOR zou Nederland snel door kunnen prikken als de Gezondheidsraad en de politiek vinden dat meer inwoners een booster moeten krijgen. Waarschijnlijk komen dan opnieuw de ouderen het eerste aan de beurt. "Onze vaccinatielocaties blijven gewoon open. Als het nodig is, kunnen we snel uitbreiden. De basis blijft hetzelfde."