Kamerlid Pieter Omtzigt zegt dat hij door Sywert van Lienden op het verkeerde been is gezet bij de omstreden mondkapjesdeal. Van Lienden heeft daar miljoenen euro's aan verdiend, terwijl hij had beloofd de mondkapjes zonder winstoogmerk te leveren. Eerder werd al bekend dat hij via Omtzigt heeft geprobeerd nog meer mondkapjes te verkopen. Het Kamerlid vertelt nu in gesprek met de Volkskrant dat de politiek commentator, activist en lobbyist hem heeft misleid.

Het is de eerste reactie van Omtzigt op de omstreden mondkapjesdeal die medio mei door het dagblad werd onthuld. Het Tweede Kamerlid zat maandenlang overwerkt thuis en ging vorige maand weer aan de slag.

Volgens de Volkskrant heeft Omtzigt meermaals de 80 miljoen mondkapjes die Van Lienden nog kon leveren onder de aandacht gebracht bij demissionair premier Mark Rutte en toenmalig minister voor Medische Zorg Martin van Rijn. De krant baseert zich op overheidsdocumenten die zijn opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

"Ik voel mij door Sywert van Lienden op het verkeerde been gezet, dat lijkt me duidelijk", reageert Omtzigt. "Ik heb expliciet gevraagd of er sprake was van een non-profitinitiatief en dit heeft Sywert bevestigd. Met die wetenschap heb ik het aanbod onder de aandacht gebracht", voegt het Kamerlid eraan toe. "Ik wilde een bijdrage leveren aan een oplossing voor het tekort aan mondkapjes."

Kamerlid Pieter Omtzigt. Kamerlid Pieter Omtzigt. Foto: ANP

Van Lienden sloot uitzonderlijk grote deal met ministerie

Omtzigt stelt dat hij er door de publicatie van de Volkskrant achter kwam dat hij om de tuin was geleid. Van Lienden ontkent dat Omtzigt hem heeft gevraagd of het een non-profitinitiatief ging.

Van Lienden en zijn zakenpartners sloten een deal met het ministerie van Volksgezondheid. Ze ontvingen ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. De betrokkenen maakten ongeveer 28 miljoen euro winst. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.

De Kamer vroeg Van Lienden om het geld terug te storten, maar hij willigde dat verzoek niet in. De ondernemer wil het geld beleggen en met het rendement goede doelen steunen. Beoogde ontvangers als KiKa en KWF Kankerbestrijding lieten echter weten dat zij niet op het geld van Van Lienden zitten te wachten.