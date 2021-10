De thuiszorg worstelt met de hoeveelheid zorg die verleend moet worden, schrijft het AD maandagochtend na een rondgang langs brancheverenigingen. Patiënten moeten daardoor soms langer in het ziekenhuis verblijven en kunnen niet altijd de laatste dagen van hun leven thuis doorbrengen, omdat er geen begeleiding voor ze is.

Volgens branchevereniging ActiZ moeten thuiszorgorganisaties "scherp kijken" naar wat er per cliënt nodig is en welke hulp familieleden kunnen bieden. Het ziekteverzuim in thuiszorgorganisaties ligt ruim 1 procentpunt hoger dan voor de coronapandemie - 7,4 procent, tegenover 6,2 procent voor de pandemie - en tijdens coronapieken lag het ziekteverzuim zelfs op 9 procent.

De zorgorganisaties zouden bovendien beter met ziekenhuizen moeten afstemmen wat er kan gebeuren nu ziekenhuizen een groot aantal inhaaloperaties uitvoeren. Een gevolg van het ziekteverzuim is dat thuiszorgorganisaties minder uren zorg kunnen bieden om patiënten thuis te helpen met bijvoorbeeld het omkleden en douchen.

Ook zouden verpleegkundigen verrast worden door het grote aantal patiënten dat zij ineens thuis zorg moeten verlenen.

"Ik snap dat een orthopeed het liefst zoveel mogelijk operaties achter elkaar doet, maar een deel van die mensen heeft daarna thuiszorg nodig. Als dat niet mogelijk is, houden zij langer een ziekenhuisbed bezet", aldus ActiZ-bestuurder Wil van de Laar.

Uitstel van operatie zorgt voor extra thuiszorg

Het uitstellen van een operatie zorgt voor én na de operatie voor meer thuiszorg. Patiënten krijgen vaak in de aanloop naar de operatie meer klachten en hebben na de operatie meer tijd nodig om te herstellen, schrijft het dagblad.

Voorzitter Bianca Buurman van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) stelt dat mensen die thuis willen sterven soms teleurgesteld moeten worden, omdat de noodzakelijke begeleiding niet beschikbaar is. "We hebben te maken met een zorginfarct", aldus Buurman.

Als tussenoplossing probeert de sector patiënten zoveel mogelijk zelf te laten doen. Zo zijn er brillen waarmee patiënten na een staaroperatie zelf hun ogen kunnen druppelen. Ook zijn er hulpmiddelen waarmee patiënten zelf hun kousen kunnen aantrekken, schrijft het AD.