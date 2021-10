Melbourne is na zondag de stad die het langst in lockdown is geweest vanwege de coronapandemie. De inwoners van de Australische stad zaten zondagavond in totaal 245 dagen gedwongen binnen, zo berekende de Australische omroep ABC. Daarbij zijn de dagen van alle lockdowns bij elkaar opgeteld.

Melbourne neemt het record over van Buenos Aires. De Argentijnse hoofdstad was van 20 maart tot 11 november 2020 maar liefst 234 dagen achtereen in lockdown en was van 21 tot 31 mei dit jaar tien dagen op slot. Melbourne verdeelde de dagen over zes lockdowns.

De huidige lockdown in de Australische stad blijft nog minstens drie weken van kracht. Daarna moet 70 procent van de inwoners van zestien jaar en ouder zijn gevaccineerd tegen COVID-19. Dat percentage kan het startschot geven voor een versoepeling van de lockdown. Al waarschuwde de premier van de deelstaat Victoria dat die versoepeling kan worden uitgesteld als dat nodig is.

In Australië zijn sinds het begin van de pandemie zo'n 105.000 coronabesmettingen geconstateerd. Iets meer dan twaalfhonderd mensen in het land zijn overleden aan COVID-19.