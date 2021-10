De coronademonstratie op zondag in Amsterdam trok zo'n 25.000 bezoekers, waaronder mensen met een levensgrote galg en een Jodenster. Het is de tweede grootschalige protestbijeenkomt tegen het coronabeleid.

Tijdens de demonstratie waren er veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien en was er een levensgrote galg aanwezig. Op Twitter volgde de suggestie dat de galg voor Hugo de Jonge was. Verder waren er spandoeken en borden met leuzen als "QR gaat te ver" en "Unvaccinated lives matter". Er was vuurwerk met rookpluimen en er liep iemand met een Jodenster.

De demonstranten liepen een route van zo'n 5 kilometer via de Rozengracht, de Marnixstraat en de Haarlemmer Houttuinen. Het protest richt zich tegen de coronamaatregelen, zegt initiatiefnemer Michel Reijinga. "Wij strijden voor nieuwe, goede, eerlijke politiek, al lijkt vooral dat laatste het lastigste. Het invoeren van het medisch paspoort en de daarbij horende QR-code zijn de kers op de taart van het toch al schandalige buitenproportionele coronabeleid. Dit moet stoppen", aldus Reijinga.

Het protest is opgetuigd door een samenwerking van zeventig organisaties, met aan het hoofd Reijinga. Hij organiseerde ook de vorige demonstratie op 5 september, toen er discussie losbrak over het aantal aanwezigen. De politie telde toen twintigduizend mensen.

Ditmaal verwachtte de organisatie 50.000 tot 100.000 demonstranten. Zowel de politie als een bedrijf hield bij hoeveel mensen er aanwezig waren. Beiden kwamen ze uit op ongeveer 25.000.