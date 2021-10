Elf Surinaamse organisaties uit het bedrijfsleven vragen de overheid van het land om het wettelijk mogelijk te maken werknemers te kunnen verplichten zich te laten vaccineren tegen COVID-19, meldt nieuwssite Suriname Herald. De organisaties stellen dat de moeilijke economische situatie in Suriname gecombineerd met de ernstige coronacrisis hen geen andere keus laat.

"Onze fragiele economie heeft een boost nodig", valt te lezen in een persbericht van de organisaties. "Wij kunnen ons niet langer gegijzeld laten houden door vaccinatieweigeraars die niet altijd op zuivere gronden de vaccinatie weigeren."

De ondertekenaars van het verzoek stellen dat gevaccineerden bijna niet in het ziekenhuis terechtkomen als ze toch COVID-19 oplopen.

In Suriname schommelt het aandeel positieve coronatests al weken tussen de 40 en 50 procent. Het aandeel niet-gevaccineerde coronapatiënten op de intensive care ligt volgens het Surinaamse COVID-19-managementteam boven de 90 procent.

Het ongeveer 600.000 inwoners tellende Suriname heeft sinds de corona-uitbraak negenhonderd coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 47 procent van de bevolking die in aanmerking komt voor een coronaprik is volledig gevaccineerd.

Suriname kan ondernemers lastig compenseren

Suriname besloot in september om geen extra coronamaatregelen te treffen. Oud-RIVM-baas Marc Sprenger, die momenteel als speciaal gezant in Suriname is om de regering te adviseren, legde aan NU.nl uit dat dat de overheid niet zomaar valt aan te rekenen.

"Bij een lockdown is het in Suriname lastiger om bedrijven te compenseren dan in Nederland, want het land is een stuk armer", aldus Sprenger. "Het is te makkelijk om de minister van Volksgezondheid te verwijten dat hij geen nieuwe maatregelen neemt."

Suriname krijgt hulp van Nederland

Suriname heeft de corona-uitbraak niet onder controle. Daarom schonk Nederland eind september vijftig zuurstofapparaten aan het Zuid-Amerikaanse land, dat tot 1975 een Nederlandse kolonie was.

Nederland gaf eerder ook al medische hulpmiddelen en coronavaccins aan Suriname. Inmiddels zijn een half miljoen vaccins gedoneerd aan het land.

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin vond het ondanks zijn zorgen over een vierde golf begin september niet nodig de coronamaatregelen in het land te wijzigen. Tijdens een persconferentie zei de bewindspersoon dat de verantwoordelijkheid bij de samenleving ligt.