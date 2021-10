Alle niet-staatsburgers die Nieuw-Zeeland willen bezoeken mogen het land binnenkort weer in onder voorwaarde dat ze volledig gevaccineerd zijn. De maatregel geldt per 1 november, heeft coronaminister Chris Hipkins zondag aangekondigd. "Vaccinatie is de meest effectieve maatregel tegen de overdracht van COVID-19 en het risico op ernstige ziekte of overlijden", aldus Hipkins in een verklaring.

De grenzen van het land zijn sinds maart 2020 voor iedereen gesloten, behalve voor inwoners en staatsburgers. De minister ziet de maatregel die nu wordt doorgevoerd als een belangrijke stap om het land geleidelijk weer open te stellen. Die wordt in zijn ogen mogelijk gemaakt doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn.

Gevaccineerde buitenlanders die het land binnenkomen zullen echter nog steeds veertien dagen in quarantaine moeten gaan en dienen ook een negatieve coronatest te kunnen overleggen binnen 72 uur na hun vlucht. De vaccinatieplicht geldt niet voor Nieuw-Zeelanders, kinderen onder de zeventien jaar en mensen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt.