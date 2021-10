Inwoners van Nieuw-Zeeland die geen staatsburger van dat land zijn en het land in willen, moeten vanaf 1 november volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat heeft minister Chris Hipkins, verantwoordelijk voor de bestrijding van de coronapandemie, zondag aangekondigd, meldt The New Zealand Herald.

De grenzen van het land zijn sinds maart 2020 voor iedereen gesloten, behalve voor inwoners en staatsburgers. Hipkins ziet de maatregel die nu wordt doorgevoerd als een belangrijke stap om het land geleidelijk weer open te stellen. Die stap wordt in zijn ogen mogelijk gemaakt doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn.

4,21 miljoen inwoners van Nieuw-Zeeland komen in aanmerking voor een coronaprik. 47,5 procent van hen is volledig gevaccineerd. 31 procent is deels gevaccineerd. Zaterdag zette het land 50.067 prikken.

Gevaccineerde inwoners zonder de Nieuw-Zeelandse nationaliteit die het land binnenkomen, moeten echter nog steeds veertien dagen in quarantaine gaan. Ook dienen ze een negatieve coronatest te kunnen overleggen binnen 72 uur na hun vlucht.

De vaccinatieplicht geldt niet voor inwoners met een Nieuw-Zeelands paspoort, kinderen onder de zeventien jaar en mensen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt.

Air New Zealand vervoert vanaf februari alleen nog gevaccineerde passagiers

Air New Zealand, de nationale luchtvaartmaatschappij van het land, kondigde aan per februari geen passagiers meer te accepteren die niet gevaccineerd zijn. De enige uitzondering zijn mensen die kunnen aantonen dat inenting vanwege medische redenen niet mogelijk is.

"Het verplichten van vaccinatie op onze internationale vluchten zal zowel klanten als werknemers de gemoedsrust geven dat iedereen aan boord aan dezelfde gezondheidseisen voldoet", aldus topman Greg Foran van Air New Zealand. Volgens hem is een coronaprik "de nieuwe realiteit van internationaal reizen".

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat alle personen die geen staatsburger zijn van Nieuw-Zeeland het land mogen bezoeken. Dit klopt niet: dit geldt alleen voor inwoners van het land die niet de Nieuw-Zeelandse nationaliteit hebben.