België heeft voldoende vaccins besteld om de gehele bevolking van een eventuele derde prik te voorzien. Vooralsnog krijgen alleen 65-plussers een derde prik. Mensen met een afweerstoornis kunnen mogelijk binnenkort een vierde prik halen, meldt de Belgische omroep VRT zaterdag.

"Er zijn voorlopig geen wetenschappelijke argumenten om mensen onder de 65 jaar een derde prik toe te dienen met een coronavaccin", zei Dirk Ramaekers, voorzitter van de Belgische vaccinatietaskforce, tijdens de wekelijkse briefing over de vaccinatiecampagne. Momenteel kunnen alleen 65-plussers en mensen met een afweerstoornis een derde prik halen.

Wel heeft België genoeg doses in huis gehaald om een derde prikronde voor de hele bevolking te coördineren, mocht uit wetenschappelijk onderzoek blijken dat dit nuttig is. Er is een contract met Pfizer voor 23 miljoen doses gesloten, en "een kleiner back-upcontract" met Moderna gesloten, maakte Ramaekers bekend.

Ook zijn er dan al genoeg vaccins beschikbaar om bepaalde groepen een vierde vaccinatie te geven. Zo'n eventuele vierde prik zou in eerste instantie ook alleen voorbestemd zijn voor mensen "die immunologisch heel moeilijk reageren".

Mochten er vaccinoverschotten zijn, dan worden die gedoneerd aan het COVAX-programma van de Verenigde Naties. Via dit programma zullen ze worden toebedeeld aan armere landen.

In een aantal andere Europese landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, kunnen 65-plussers ook al een derde prik halen. In Nederland acht de Gezondheidsraad dit nog onnodig, maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt in de begroting van 2022 wel budget gereserveerd voor een eventuele derde en vierde prik.