Steeds meer gemeenten gaan het polsbandje inzetten om bij horecagelegenheden te controleren op coronatoegangsbewijzen. Ook mensen die de komende dagen Leidens Ontzet willen vieren, kunnen polsbandjes krijgen voor toegang tot restaurants en cafés, na het eenmalig tonen van hun QR-code.

Het is de bedoeling dat de polsbandjes het voor eigenaren van horecagelegenheden gemakkelijker maken om te controleren wie naar binnen mogen, zodat er geen lange rijen bij de deuren ontstaan. Wie geen polsbandje heeft, kan gewoon naar binnen na het tonen van de QR-code in de CoronaCheck-app.

Ook Leeuwarden, Hoorn, Winschoten en Bergen op Zoom gaan overstappen op het polsbandje. Eerder besloten Rotterdam, Den Haag, Breda, Zwolle, Alkmaar, Roosendaal en Oosterhout al om de polsbandjes in te voeren. Roosendaal heeft tevens al bekendgemaakt dat het systeem gebruikt gaat worden bij de lokale intocht van Sinterklaas.

In Leiden kunnen belangstellenden tijdens het feest voor Leidens Ontzet op vijf locaties in de stad hun coronatoegangsbewijs laten scannen, in ruil voor een polsbandje. Dat is die dag geldig binnen de singels van de sleutelstad. Elke dag hebben de verstrekte polsbandjes een andere kleur.

Het demissionaire kabinet steunt de inzet van het polsbandje. Wel moeten gemeenten en ondernemers ervoor zorgen dat het coronabandje niet langer dan 24 uur geldig is, en niet door te geven is aan een ander.