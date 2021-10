3,4 miljoen huishoudens hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om twee gratis coronazelftests te bestellen. Dat betekent dat ruim 40 procent van de bestelcodes is gebruikt, meldt het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd. De zelftests zijn nog tot en met deze vrijdag te bestellen, maar het ministerie verwacht niet veel aanvragen meer.

De Rijksoverheid heeft in augustus alle ongeveer acht miljoen huishoudens in Nederland een brief gestuurd met codes waarmee twee zelftests kunnen worden besteld.

De bedoeling hiervan was dat mensen vaker (en vooral na hun vakantie) een test bij zichzelf zouden afnemen, ook als zij geen coronaklachten hebben. Mensen zonder klachten kunnen ook besmet zijn en anderen aansteken.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge is het aantal bestellingen "boven verwachting". Zijn ministerie was ervan uitgegaan dat maar een kwart van de huishoudens zou meedoen.

Veel mensen maken gebruik van zelftests, aldus de bewindsman. Dat blijkt ook uit het feit dat veel positieve uitslagen bij de GGD een bevestiging zijn van een positieve test thuis.