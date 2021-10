Nog steeds worden er meer prikafspraken gemaakt dan in de weken voordat het coronatoegangsbewijs op veel meer plekken verplicht werd. Dat blijkt uit gegevens die NU.nl heeft opgevraagd bij koepelorganisatie GGD GHOR. De stijging is waarschijnlijk te verklaren door jongvolwassenen die een coronatoegangsbewijs nodig hebben, zegt een woordvoerder.

In de weken voor de aankondiging over de coronapas werden gemiddeld ruim 7.000 prikafspraken per dag gemaakt. Een dag na de persconferentie van 14 september werden maar liefst ruim 13.000 afspraken gemaakt. Ook na die piek bleef het aantal nieuwe afspraken groter dan voorheen: tot en met 26 september maakten per dag gemiddeld bijna 10.000 personen een prikafspraak.

Dat waren vooral mensen uit de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 jaar. Daarnaast steeg ook het aantal gezette prikken bij de inlooppriklocaties, waar mensen zonder afspraak een eerste prik kunnen halen.

Het is niet met zekerheid te zeggen of de stijging volledig het gevolg is van de coronapas. De GGD's houden niet bij om welke reden iemand zich precies laat vaccineren. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat mensen zich pas na de vakantieperiode wilden laten vaccineren of nog niet eerder een prik konden halen vanwege een eerder opgelopen besmetting.

Toch heeft het bredere gebruik van de coronapas veel mensen "stof tot nadenken" gegeven, zegt de GGD-woordvoerder. "En als ze een weloverwogen keuze maken om zich bij ons te laten prikken, dan is iedereen van harte welkom".

Of het aantal afspraken ook na 26 september groot is gebleven, is nog de vraag. De GGD komt volgende week met nieuwe cijfers.

'Grootste snelheid is eruit, nu moeten we kleinere groepen bereiken'

Hoewel het aantal vaccinatieafspraken de laatste tijd weer is toegenomen, worden er nog altijd veel minder prikken gezet dan in de afgelopen zomer. Hoewel er elke week nog aanzienlijk veel eerste prikken worden gezet, is de grootste snelheid eruit. Dat heeft Marcel van Raaij, de directeur van het RIVM-vaccinatieprogramma, donderdag tijdens een bijeenkomst met de pers laten weten.

Ongeveer 16 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder heeft zich niet tegen COVID-19 laten vaccineren. Ongeveer 10 procent twijfelt nog, de rest heeft al besloten geen coronavaccinatie te willen. Om de mensen die te twijfelen alsnog te bereiken, wordt er nu vooral ingezet op maatwerk. Voorbeelden daarvan zijn mobiele priklocaties in wijken waar de vaccinatiegraad nog laag is.

Het RIVM herhaalde het streven van het kabinet om de vaccinatiegraad richting de 90 procent te krijgen. Op dit moment is 80 procent van de Nederlanders boven de twaalf jaar volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. "Hoe hoger de vaccinatiegraad, des te beter", aldus Van Raaij.