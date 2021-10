Nederland start in oktober met grootschalige donaties aan het vaccinatiehulpprogramma COVAX, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag weten. Aan het eind van het jaar heeft het hulpprogramma naar verwachting 27 miljoen vaccins van Nederland gekregen. Dat zijn er nog meer dan de 25 miljoen prikken die in Nederland zelf zijn toegediend.

Het ministerie had al ruim anderhalf miljoen vaccins gedoneerd aan onder meer Indonesië, Suriname en Kaapverdië. Dat worden nu dus ruim 27 miljoen vaccins die via het COVAX-programma worden verspreid. De komende week worden al ongeveer 3,5 miljoen vaccins aan voornamelijk Indonesië gedoneerd.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is een "snelle en eerlijke verdeling belangrijk vanuit het oogpunt van internationale solidariteit. We zijn pas echt beschermd als iedereen beschermd is". Daarom is hij onder het motto Get one, give one voornemens net zo veel vaccins te doneren als Nederland zelf gebruikt.

De vaccins zullen straks rechtstreeks vanuit de fabriek worden gedoneerd aan het hulpprogramma. Daarvoor moeten contracten worden opgesteld met de fabrikanten en COVAX zelf, schrijft De Jonge.

Het ministerie benadrukt dat in Nederland voldoende vaccins op voorraad worden gehouden voor mensen die nog geen vaccinatie tegen COVID-19 hebben gehad. Er zijn nog ongeveer vier miljoen doses op voorraad om de mensen die nog willen worden geprikt en de groep die een derde prik aangeboden krijgt te kunnen vaccineren. Bij die vier miljoen zit ook een noodzakelijke reservevoorraad.