Na anderhalf jaar mogen nachtclubs in België vrijdag weer open. Ook verdwijnt de mondkapjesplicht in de horeca en winkels. Maar de coronamaatregelen worden niet in heel België versoepeld. Brussel en Wallonië kiezen ervoor om bepaalde versoepelingen nog niet door te voeren of zelfs strenger op te treden.

In Brussel zullen mondmaskers vooralsnog verplicht blijven in de horeca en winkels. Ook blijven het thuiswerkadvies, een beperking op thuisbijeenkomsten en een verplichte sluitingstijd voor de horeca van kracht.

"Brussel is heel iets anders (dan de rest van België, red.)", zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst vrijdag in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl. "De vaccinatiegraad daar behoort tot de laagste van grote Europese steden."

Iets meer dan de helft van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevaccineerd. Het doel is dat tegen eind oktober 65 procent van de hele Brusselse bevolking een eerste prik heeft gekregen. Maar dat doel wordt moeilijk haalbaar, zei Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie dinsdag tegen VRT. Vooral jongeren lopen minder snel warm voor een prik.

Van Ranst heeft het vermoeden dat de verschillende maatregelen tot verplaatsingen gaan leiden. "Mensen die geen mondkapje willen dragen in de horeca gaan mogelijk naar Vlaanderen komen. Heel esthetisch is dat niet."

Brussel werkt aan coronapas voor alle horeca

In België is de coronapas alleen verplicht bij grote evenementen en nachtclubs. Brussel wil echter vanaf midden oktober de coronapas veplichten voor alle horeca, musea, theater- en filmzalen, festivals en sportzalen om zo de vaccinatiegraad op te krikken. In Wallonië zal de pas dan ook gelden in de horeca, in discotheken, op evenementen en in rust- en verzorgingstehuizen.

Van Ranst verwacht niet dat de pas tot veel commotie gaat leiden, zoals in Nederland. "Nachtuitbaters werken graag mee als daardoor de clubs opengaan", aldus Van Ranst. Hij hoopt wel dat de situatie goed wordt gecontroleerd door de autoriteiten. "Anders krijgen we zo'n situatie als in Nederland, waar de nachtclubs opengingen maar snel weer dicht moesten."

Op 1 september liet België al een groot deel van de coronamaatregelen los en vervielen onder meer het maximum aantal gasten en de sluitingstijd voor horeca. Ook hoefde het mondkapje niet meer te worden gedragen in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen.