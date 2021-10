Wil je dit artikel beluisteren? Klik op de play-knop hieronder. Wil je lezen? Scroll dan verder.

In Nederland krijgt iedereen die dat wil de kans om een coronaprik te halen. Soms worden zelfs al derde prikken gegeven. In arme landen is dat heel anders. Daar wachten miljoenen mensen nog op een eerste coronaprik. Het is belangrijk dat overal ter wereld genoeg prikken worden gezet. Ook voor Nederland.

Een coronaprik beschermt de meeste mensen tegen corona. En wie toch besmet raakt, wordt na zo'n prik meestal minder ziek. Ook wordt het virus hierdoor minder snel verspreid.

Maar het virus kan veranderen

De Amerikaanse president Joe Biden zei laatst: "Om corona in Amerika te stoppen, moet corona overal in de wereld gestopt worden." Dit geldt ook voor Nederland. Als corona in andere landen niet onder controle is, heeft dat ook hier gevolgen.

Dat zit zo. Een virus kan steeds een klein beetje veranderen. Dat noem je muteren. Ook het coronavirus verandert. Zo’n verandering is normaal. Meestal is de verandering zo klein, dat die geen invloed heeft op hoe ziek je kunt worden. Of hoe snel een virus zich verspreidt. Maar soms zorgt het er wél voor dat een virus zich anders gaat gedragen. Het kan ervoor zorgen dat mensen zieker worden of dat het sneller wordt overgedragen.

Misschien ontstaan er nieuwe gevaarlijke soorten. Zolang er landen zijn waarin het virus snel rondgaat, is er een kans dat er nieuwe, gevaarlijke soorten ontstaan. Soorten waar de prikken die nu worden gebruikt misschien niet goed tegen werken. Ook in Nederland. Het is daarom belangrijk dat wereldwijd zo veel mogelijk mensen een coronaprik krijgen.

Maar de prikken zijn oneerlijk verdeeld

De prikken zijn niet eerlijk verdeeld over de wereld. In Amerika heeft nu bijvoorbeeld ruim 60 procent van de mensen er minstens één gehad. In Europa is zelfs 64 procent al eens geprikt. In arme landen is dit cijfer veel lager: maar 2,3 procent van de mensen heeft pas één prik gehad.

Dit heeft te maken met geld, politiek en afspraken tussen landen en bedrijven. Aan het begin van de coronacrisis hebben de rijke landen bijvoorbeeld bijna alle prikken opgekocht.

Ook is het lastig om prikken die zijn overgebleven te vervoeren. Ze moeten heel koud bewaard worden en ze kunnen snel bederven. Het kost dus flink wat geregel om ze snel van de ene naar de andere plek te krijgen.

Prikken van COVAX komen aan in Madagaskar. Prikken van COVAX komen aan in Madagaskar. Foto: AFP

De organisatie COVAX wil meer mensen beschermen

COVAX is vorig jaar opgericht om iets aan de oneerlijke verdeling te doen. Organisaties vanuit de hele wereld werken samen om de coronaprikken beter te verdelen over de 92 armste landen.

Voor het einde van dit jaar wil COVAX 1,4 miljard prikken verspreiden om zo steeds meer mensen te beschermen tegen corona. Overal ter wereld en dus óók in Nederland.

