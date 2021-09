In Nederland zijn sinds de start van de coronacrisis zeker twee miljoen positieve coronatests afgenomen. De mijlpaal werd woensdag gepasseerd, zo blijkt uit data van het RIVM.

Tot dusver testten iets meer vrouwen positief dan mannen: 51,9 procent tegenover 48,1 procent van het totaal. Dat houdt in dat bij iets meer dan een miljoen vrouwen COVID-19 is aangetroffen en bij zo'n 961.000 mannen.

Desondanks kwamen er meer mannen te overlijden: 9.962 (54,8 procent) tegenover 8.206 vrouwen (46,2 procent). In totaal kwamen ruim achttienduizend Nederlanders met COVID-19 te overlijden. Het merendeel - bijna 89 procent - was zeventigplusser.

Aantal positieve testen en sterfgevallen per geslacht

De 20- tot 24-jarigen testten vooralsnog het vaakst positief op COVID-19. In die leeftijdsgroep werden bijna 230.000 besmettingen aangetroffen. Ook onder 15- tot 19-jarigen (200.000), 25- tot 29-jarigen (174.000) en 50- tot 54-jarigen (165.000) werden veel positieve tests afgenomen. Bij veel andere (jongere) leeftijdsgroepen schommelt het aantal positieve tests tussen de 100.000 en 150.000 besmettingen.

Doden en positieve tests per leeftijdscategorie

21 landen met meer besmettingen

De laatste maanden werden dagelijks zo'n twee- tot drieduizend positieve tests per dag geregistreerd na een korte coronaoplaaiing eind juni, toen het demissionaire kabinet onder meer nachtclubs en discotheken weer liet openen. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) erkenden later dat die versoepelingen te snel waren doorgevoerd.

In de afgelopen dagen zakte het gemiddeld aantal positieve tests naar minder dan tweeduizend positieve tests per dag. Momenteel liggen 475 coronapatiënten in het ziekenhuis en meer dan 150 COVID-19-patiënten op de ic's.

Wereldwijd hebben 21 landen meer positieve tests afgenomen dan Nederland. Koplopers zijn al geruime tijd de Verenigde Staten, India en Brazilië, die respectievelijk 44 miljoen, 33,7 miljoen en 21,4 miljoen positieve tests hebben geregistreerd.

In dat drietal landen bezweken ook veruit de meeste patiënten met COVID-19. In de VS ging het om ruim 700.000 sterfgevallen, terwijl India en Brazilië gezamenlijk ruim een miljoen doden noteerden.