Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reserveert in de begroting van volgend jaar 134 miljoen euro, mocht de Gezondheidsraad besluiten dat er twee extra vaccinaties nodig zijn om de weerstand tegen het coronavirus op peil te houden.

De Gezondheidsraad buigt zich momenteel over het nut van zulke 'boosterprikken'. De organisatie kijkt onder meer of er één of twee prikken nodig zouden zijn en voor welke bevolkingsgroepen dit advies zou gelden.

Het ministerie houdt in de begroting rekening met het "maximale scenario"; namelijk dat de gehele bevolking twee extra prikken nodig heeft.

Verder geeft het ministerie 743 miljoen euro uit aan de aanschaf van zelftests en professionele antigeentestkits. Ook gaat er 14 miljoen euro naar de ontwikkeling van coronavaccins door Intravacc, dat onder het ministerie van VWS valt en nieuwe en verbeterde vaccins ontwikkelt.

Mensen met ernstige afweerstoornis krijgen al derde prik

Tot nu toe kunnen alleen mensen met een ernstige afweerstoornis een derde prik krijgen. Zo'n prik wordt toegediend omdat de eerste twee prikken bij hen mogelijk niet goed werken. In Nederland gaat het naar schatting om 200.000 tot 400.000 mensen. Zij kunnen vanaf 7 oktober hun derde prik halen.

Een boosterprik wordt toegediend als de werking van de eerste vaccinaties gedurende de tijd begint af te nemen. Momenteel acht de Gezondheidsraad het nog niet nodig om zo'n boosterprik te zetten. In andere landen, zoals België, Frankrijk en Duitsland, zijn boosterprikken momenteel al beschikbaar voor 65-plussers.