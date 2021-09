Het RIVM heeft de afgelopen week opnieuw minder positieve coronatests (-12 procent), ziekenhuisopnames (-30 procent) en nieuwe ic-patiënten (-18 procent) geregistreerd ten opzichte van de week ervoor. Dat meldt het instituut dinsdag in de wekelijkse update.

In de afgelopen week testten 11.760 mensen positief op het coronavirus, wat neerkomt op gemiddeld 71 personen per 100.000 inwoners. Bij de vorige wekelijkse update ging het nog om 13.347 positieve tests en een gemiddelde van 79 positieve tests per 100.000 inwoners. Wel lieten minder mensen zich testen (-9 procent) bij de GGD.

In totaal werden vorige week 213 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, van wie 56 op een ic-afdeling. Een week eerder ging het om 306 ziekenhuisopnames, waarvan 68 op de ic. Verder registreerde het RIVM de afgelopen week 34 coronagerelateerde sterfgevallen, elf minder dan de zeven dagen ervoor.

De R-waarde, het getal dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, schommelde de afgelopen weken rond de 1, maar is nu gezakt naar 0,90. Dit betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 90 anderen besmetten. De R-waarde is altijd de waarde van twee weken geleden.

Iets meer eerste prikken gezet

Op dit moment is 82,1 procent van de volwassenen in Nederland volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Een volledige vaccinatie bestaat uit twee prikken, met uitzondering van het Janssen-vaccin, dat uit één prik bestaat. 86 procent heeft alleen de eerste prik gehad. In totaal zijn 23,4 miljoen prikken gezet in Nederland.

Het aantal mensen dat een eerste prik haalt, is vorige week verder opgelopen. Iets meer dan 70.000 mensen kregen een eerste dosis, tegen bijna 68.000 de week ervoor. Nog een week eerder, voor de aankondiging van de invoering van de coronapas, lieten minder dan 45.000 mensen zich inenten.

De afgelopen weken zijn er met name in de jongere leeftijdsgroepen meer vaccins toegediend dan in de weken daarvoor, aldus het RIVM.

Meer besmettingen door visites

Scholen en kinderdagverblijven zijn nog steeds een belangrijke plek waar mensen het virus oplopen, maar het aandeel daalt in vergelijking met andere bronnen. Vergeleken met vorige week groeit de groep mensen die besmet is geraakt door mensen die bij hen op bezoek kwamen of doordat ze zelf bij anderen op bezoek gingen.

Kinderen van vijf tot en met veertien jaar vormen nog altijd de grootste groep onder de positief getesten. Maar in die leeftijdsgroep daalt het aantal gevallen snel. Het aantal positieve tests stijgt wel iets onder ouderen, maar het gaat nog om heel kleine aantallen.