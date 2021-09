De mondkapjesplicht wordt nog altijd goed nageleefd in de trein. Treinpassagiers zonder mondkapje zijn vaak simpelweg vergeten een mondmasker op te zetten en doen dat alsnog als ze worden aangesproken door het personeel, zegt een woordvoerder van de NS tegen NU.nl.

Het NS-personeel probeert het altijd met een gesprek op te lossen als reizigers geen mondkapje dragen. "Omdat mondkapjes op de stations niet meer verplicht zijn en dus veel minder gedragen worden, begrijpen we best dat mensen het weleens vergeten als ze de trein instappen", benadrukt de woordvoerder.

"Ons personeel spreekt mensen die geen mondkapje dragen altijd even aan. De praktijk leert dat dat bijna altijd voldoende is. Het zijn uiteindelijk ook gewoon de regels van de overheid. Wij moeten controleren en handhaven, maar proberen het altijd zo makkelijk mogelijk op te lossen."

Wie in het openbaar vervoer geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. De NS ziet een boete als het laatste redmiddel. "In het ergste geval worden er boetes uitgedeeld, maar dat is bijna nooit nodig. Mensen moeten fijn in de trein kunnen zitten, we gaan niet meteen boetes lopen uitdelen."

De NS heeft geen signalen dat medewerkers weigeren te controleren en handhaven. Ook is er geen patroon van reizigers die agressief reageren en ook na een herinnering van het personeel weigeren een mondkapje op te zetten.

"Natuurlijk zullen er reizigers zijn die het weigeren, maar de grootste groep heeft begrip en werkt mee. Bij agressieve situaties is er ook vaak meer aan de hand dan alleen het mondkapje."