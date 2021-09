Japan beëindigt eind deze maand de noodtoestand die nog in delen van het land geldt en sinds april van kracht is. De noodmaatregelen kunnen overal van tafel nu het aantal coronabesmettingen terugloopt, zei de Japanse premier Yoshihide Suga dinsdag.

De noodtoestand is de afgelopen maanden herhaaldelijk verlengd of zelfs uitgebreid. Japanners in de gebieden waar de noodtoestand nog van kracht was, mochten alleen naar buiten als dat echt nodig is en kregen de opdracht om drukke locaties te mijden. Restaurants moesten om 20.00 uur dicht en mochten geen alcohol serveren.

Het opheffen van de noodsituatie betekent niet dat de Japanse bevolking nu voor "100 procent vrij" is, zei een medisch topadviseur van de regering. De coronamaatregelen worden daarom geleidelijk versoepeld; zo zullen de beperkingen in de horeca stapsgewijs worden afgebouwd.

Om te voorkomen dat het opheffen van de noodtoestand tot een nieuwe virusopleving leidt, gaat de regering ook zorgen voor extra tijdelijke locaties waar mensen gevaccineerd en behandeld kunnen worden tegen COVID-19. Ook denkt de overheid na over de invoering van een vaccinatiepaspoort. Momenteel is ongeveer 58 procent van de Japanse bevolking volledig ingeënt.

Coronapiek na afloop Olympische Spelen

Het aantal infecties in Japan begon in juli te verergeren en bereikte een hoogtepunt op 20 augustus, na afloop van de Olympische Spelen in Tokio. Zowel de organisatie van de Spelen als de Japanse regering ontkent dat het sportevenement de directe oorzaak van de virusopleving was. Volgens experts is er wel een indirecte link, omdat de feestelijke sfeer van de Spelen mensen sociaal actiever maakte.

De Japanse premier Suga kondigde begin deze maand zijn aftreden aan vanwege aanhoudende kritiek op de corona-aanpak van zijn regering en diens steun voor het laten doorgaan van de Olympische Spelen. De regeringspartij kiest later deze week een vervanger van Suga.