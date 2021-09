De gemeente Utrecht heeft de sloten van restaurant WAKU WAKU dinsdag vervangen omdat de exploitant de CoronaCheck-app niet wil controleren bij bezoekers. Het restaurant zou om 13.00 uur opengaan, maar dat gaat nu niet. Er zijn veel belangstellenden aanwezig bij het restaurant. Ook staan er agenten en andere handhavers.

De gemeente stelt dat afgelopen donderdag een eerste gesprek met de ondernemer is gevoerd over het handhaven van de coronatoegangsbewijzen en dat de exploitant toen liet weten uit principe niet te controleren. Volgens de gemeente was sprake van "een intimiderende toon in de richting van de aanwezige handhavers". Op zaterdagavond constateerden handhavers dat gasten van WAKU WAKU inderdaad geen coronatoegangsbewijs hoefden te tonen.

Eigenaar Floris Beukers zei dat hij die niet wil controleren omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen mét en mensen zónder de app. Daar voelt Beukers niets voor; hij ziet dat als discriminatie.

Beukers en de aanwezige gasten gaven maandagavond geen gehoor aan de oproep om de zaak te sluiten. Kort na de aankondiging kwamen tientallen mensen samen bij het restaurant. Zij gingen uit protest arm in arm voor de zaak zitten.

De politie dreigde met ontruiming van de zaak, maar greep uiteindelijk niet in. Het restaurant bleef die avond open tot 23.00 uur.