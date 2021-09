Horecaondernemingen in Breda en Alkmaar hebben in het afgelopen weekend op een andere manier bezoekers gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs. In beide steden konden belangstellenden met een geldige QR-code bij een centrale controlepost een polsbandje of stempel ophalen en daarmee de kroegen in. Volgens de steden leidt dit tot een simpeler controleproces. Meer steden lijken het voorbeeld over te willen nemen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de coronapas

In theaters, bioscopen, concertzalen en de horeca is het coronatoegangsbewijs sinds zaterdag verplicht als je wil binnenkomen. Maar horecaondernemers hebben niet altijd zin om zelf de controlepost te zijn, zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

"Met de invoering van het coronatoegangsbewijs worden horecaondernemers ongevraagd het middelpunt van een maatschappelijke discussie met alle gevolgen van dien, zoals bedreigingen en extra personeelskosten."

Op verschillende plekken in Nederland worden de controleplekken gebundeld. In Breda staan vier 'horecacheckpoints', schrijft BN de Stem. Op de drukkere vrijdagen en op zaterdagen kunnen horecagangers hier op vertoon van een QR-code een polsbandje ophalen, waarmee ze van kroeg naar kroeg mogen. De horeca moet alsnog op de polsbandjes controleren, maar dit gaat gemakkelijker dan bij een QR-code.

In Alkmaar staat één centraal checkpoint in het Waaggebouw. Daar is een geldige QR-code een watervaste stempel of een bandje waard, wat voor de ondernemers makkelijker en sneller te controleren is dan de codes, meldt NH Nieuws. Op dezelfde locatie is ook een sneltestlocatie, zodat degenen zonder vaccinatie of bewijs van herstel binnen een kwartier een geldige QR-code kunnen krijgen.

Eindhoven en Den Bosch zien voordelen in nieuw controlesysteem

"We zien dat ondernemers praktisch en pragmatisch met de maatregel omgaan", aldus de KHN. "De zorgen bij ondernemers zitten nu voornamelijk nog op de beperking van de sluitingstijd en het stopzetten van de steun."

De aanpak van Breda en Alkmaar is bij andere steden opgevallen. Zo hebben horecagelegenheden in Eindhoven de lokale politiek gevraagd het beleid over te nemen, schrijft het Eindhovens Dagblad. Ook zijn lokale fracties in Den Bosch voor het gebruik van polsbandjes.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat dinsdag met de burgemeesters in gesprek over het afgelopen weekend. Dan zal bijvoorbeeld ook de Bredase aanpak besproken worden.