In de week waarin de anderhalvemeterregel plaatsmaakte voor een verplicht coronatoegangsbewijs om bijvoorbeeld uit eten te gaan, schoot het aantal testafspraken omhoog. Op zaterdag 25 september stonden de meeste afspraken gepland.

In de week van maandag 20 tot en met zondag 26 september werden 211.000 afspraken gemaakt voor Testen met Toegang, meldt Stichting Open Nederland (SON). De week ervoor waren dat nog ongeveer 65.000 afspraken.

Zaterdag was de drukste dag met 108.000 afspraken, vrijdag waren dat er 44.000 en zondag waren er 32.000 mensen met een afspraak.

Testcapaciteit en aantal afspraken lopen sterk uiteen

Hoewel er veel meer tests zijn afgenomen dan de weken ervoor, is de verruimde testcapaciteit bij lange na niet gehaald. Op zaterdagen is er komende tijd plek voor 430.000 testafspraken per dag en op vrijdagen gaat het om 407.000 tests.

Dat er veel minder mensen een test lieten afnemen dan mogelijk was, betekent niet dat de testcapaciteit voor volgend weekend zal worden afgeschaald, aldus de woordvoerder van SON, de organisatie achter Testen voor Toegang. "Je kunt nooit voorspellen hoeveel je exact waar nodig hebt. Bovendien moet de testcapaciteit twee weken van tevoren bij de aanbieders worden aangevraagd."

Op dit moment worden testaanbieders betaald voor de capaciteit die ze aanbieden, niet per test. Dat verandert vanaf 11 oktober. Dan krijgen aanbieders een vaste prijs per afgenomen test.

Een negatieve test werkt sinds 25 september als coronatoegangsbewijs in de horeca, bij evenementen, een sportwedstrijd of een culturele voorstelling.