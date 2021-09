Met het wegvallen van de anderhalvemeterregel maakte de coronapas afgelopen weekend zijn grote entree. Hoewel de techniek haperde en een enkel restaurant tegenstribbelde, verliep het weekend zonder grote excessen.

In theaters, bioscopen, concertzalen en de horeca is het coronatoegangsbewijs sinds zaterdag verplicht als je wil binnenkomen. De meeste ondernemers werkten graag mee aan het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB), constateert het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het overlegorgaan, liet weten dat de bestuurders uit het Veiligheidsberaad "erg positief" zijn over het verloop. Volgens Bruls bleef het aantal excessen beperkt en is waar nodig opgetreden.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei dat het "even wennen" was om het coronatoegangsbewijs te laten zien, maar dat het op de meeste plaatsen heel goed ging. Met uitzondering van de aanval op de systemen achter de CoronaCheck-app was het verder voor "heel veel mensen een mooi weekend", aldus De Jonge.

Volgens de KNH is er nog steeds weinig draagvlak

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bevestigt het beeld van een weekend zonder grote incidenten. Wel waren er veel "moeilijk discussies" met gasten en werden ondernemers onheus bejegend of bedreigd. "Maar absolute excessen zijn uitgebleven", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Op zaterdagavond waren er op een aantal plekken in het land problemen met het controleren van de toegang. Sommige gebruikers konden door de drukte en een ddos-aanval geen QR-code in de CoronaCheck-app krijgen, waardoor er drukte op straat ontstond, vertelt Willemsen. Verder werd in Nijmegen de sluiting van restaurant Moeke teruggedraaid. En een zaak in Utrecht kan een sanctie verwachten vanwege niet-naleving van de regels.

Dat alles redelijk goed verlopen is, komt volgens Willemsen waarschijnlijk doordat veel mensen vanwege het mooie weer buiten van de horeca hebben gebruikgemaakt. Wel is er volgens de organisatie onder zowel ondernemers als burgers weinig draagvlak voor het coronatoegangsbewijs.