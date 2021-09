Meer dan zestig artiesten hebben de afgelopen 24 uur op verschillende plekken in de wereld opgetreden om aandacht te vragen voor klimaatverandering, hongersnood en gelijkheid bij de verdeling van vaccinaties. Tijdens het Global Citizen Live-evenement is door overheden en organisaties meer dan 800 miljoen dollar toegezegd voor de bestrijding van armoede en hongersnood.

Ook hebben verschillende landen toegezegd meer vaccins vrij te maken voor degenen die dat het meeste nodig hebben. In totaal zouden de landen 60 miljoen vaccins extra beschikbaar stellen. Daarnaast werd meer dan 300 miljoen dollar opgehaald voor de bescherming van de planeet.

Het evenement werd zaterdagavond afgetrapt in Parijs door Elton John. Hij trad op voor de Eiffeltoren. Ook internationale sterren als Coldplay, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Stevie Wonder en The Black Eyed Peas betraden het podium en riepen mensen op geld te doneren. De optredens vonden plaats in zes continenten, in steden als New York, Parijs, Londen, Los Angeles, Lagos, Sydney, Rio de Janeiro en Seoel. Tienduizenden mensen waren live aanwezig en nog eens miljoenen volgden de show via tv of social media.

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan spraken bij het evenement in New York. De hertogin van Sussex vindt het verkeerd dat zo veel van de vaccinvoorraad naar een kleine groep rijke landen gaat. "Iedere persoon op deze planeet heeft een fundamenteel recht om dit vaccin te krijgen. Dat is de bedoeling, maar dat gebeurt niet. Terwijl je in dit land, en in vele andere landen, je bijna overal kunt laten vaccineren, kunnen miljarden mensen over de hele wereld dat niet", zei ze. "Mijn vrouw en ik geloven dat waar je bent geboren niet je overlevingskansen mag bepalen", voegde Harry toe.

Het benefiet is onderdeel van een campagne van Global Citizen om een eind te maken aan de coronapandemie en bij te dragen aan wereldwijd herstel. Het vorige evenement van Global Citizen, in mei, leverde ruim 125 miljoen dollar op.