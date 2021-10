De meeste ondernemers werken graag mee aan de naleving van het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB), dat sinds zaterdag verplicht is bij bezoek aan horeca, evenement of cultuurinstelling. Dat constateert het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd.

"De bestuurders uit het Veiligheidsberaad zijn erg positief over het verloop gisteren: zij zien dat veruit de meeste ondernemers graag meewerken aan de naleving van het CTB", zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het beraad.

"Daar waar ondernemers nog een aantal zaken moeten aanpassen of verbeteren, is er overleg met de gemeente. In goed overleg is veel mogelijk." Volgens Bruls bleef het aantal excessen beperkt en is waar nodig opgetreden.

Wel zagen de bestuurders dat het rond middernacht, toen alle horecazaken tegelijk dicht moesten, erg druk was in bepaalde gebieden. Ook leidde een overbelaste CoronaCheck-app tot problemen. "Dit werd goed opgelost door de ondernemers en handhavers ter plekke", zegt Bruls. "Complimenten voor de ondernemers - van horeca tot sportkantine - die dit zo goed oppakken."