Restaurant Moeke in Nijmegen mag zondag weer open als het alsnog actief de coronatoegangsbewijzen van bezoekers gaat controleren. Dat is zondag de uitkomst van een spoedprocedure bij de rechtbank in Arnhem. De uitbater van het restaurant spande de zaak aan, nadat de gemeente de zaak zaterdagavond had gesloten.

Ook moet het restaurant een bord met de tekst "Voor Moeke hoef jij je niet te bewijzen" weghalen. Het bedrijf moet zijn gasten er juist op wijzen dat ze alleen naar binnen mogen als ze een geldige toegangspas hebben.

In afwachting van een definitief oordeel probeerde de voorzieningenrechter zondagochtend met de partijen tot een voorlopige oplossing te komen, waarbij de horecaonderneming zich bereid toonde om maatregelen te treffen.

Om 15.00 uur wordt de rechtszaak hervat. Dan wordt duidelijk op welke wijze Moeke wil voldoen aan de voorwaarden van de gemeente en of de burgemeester dat voldoende vindt om de sluiting nog zondag op te heffen.

Het restaurant werd zaterdag gesloten, omdat meermaals de coronatoegangsbewijzen niet werden gecontroleerd. De ondernemer had volgens de gemeente al aangekondigd dat hij ze niet zou gaan controleren.

Een half uur om de boel te sluiten

Een leidinggevende van het restaurant zei zaterdag in de Gelderlander dat handhavers "buiten alle proporties" hebben gehandeld. Volgens hem kwam er zaterdag rond 15.00 uur een koppel het restaurant binnen met de vraag of ze op het terras mochten zitten.

"Alles bij elkaar waren ze nog geen dertig seconden in een verder lege zaak. In die tijd hadden we inderdaad nog niet om de QR-code gevraagd. Vlak achter het stel kwamen twee boa's van de gemeente binnen. Zij hadden in de gaten dat we niet meteen om de code hadden gevraagd. We kregen een half uur de tijd om de boel te sluiten."

Sinds zaterdag moet iedereen vanaf dertien jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- of cultuurinstelling.