Een restaurant in Nijmegen is zaterdag per direct gesloten omdat er niet werd gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt een bericht hierover in de Gelderlander. De uitbater van het restaurant heeft een rechtszaak aangespannen om de sluiting ongedaan te maken. Die dient zondag.

Het gaat volgens de woordvoerder om restaurant Moeke aan de Lentse Plas. Na meerdere waarschuwingen is de zaak zaterdag aan het einde van de middag gesloten. De ondernemer had al eerder aangekondigd dat hij niet ging controleren, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Een leidinggevende van het restaurant zegt in de krant dat handhavers "buiten alle proporties" hebben gehandeld. Volgens hem kwam er zaterdagmiddag rond 15.00 uur een koppel het restaurant binnen met de vraag of ze op het terras mochten zitten.

"Alles bij elkaar waren ze nog geen dertig seconden binnen, in een verder lege zaak. In die tijd hadden we inderdaad nog niet om de QR-code gevraagd. Vlak achter het stel kwamen twee boa's van de gemeente binnen. Zij hadden in de gaten dat we niet meteen om de code hadden gevraagd. We kregen een half uur de tijd om de boel te sluiten."

Het kort geding dient zondagochtend om 11.00 uur bij de rechtbank in Arnhem.

Sinds zaterdag moet iedereen vanaf dertien jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling.

Overigens raakte de CoronaCheck-app, die als toegangsbewijs dient, zaterdagavond overbelast door grote drukte. Ook werd de app getroffen door een ddos-aanval. Dat is een gerichte aanval die de server overvraagt. In combinatie met de grote drukte leidde dit ertoe dat veel mensen hun QR-code niet konden laden.