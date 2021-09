In België kunnen mensen van 65 jaar en ouder een derde vaccinatie krijgen, meldt de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke zaterdag op Twitter. In Nederland kunnen vanaf 7 oktober alleen mensen met een ernstige afweerstoornis een derde prik halen.

Vanaf volgende week worden de eerste uitnodigingen voor een derde prik verstuurd aan 85-plussers, meldt Beke. Voor de overige leeftijdsgroepen worden de voorwaarden en de procedure nog bekeken.

De beslissing komt nadat de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aanbevolen had dat alle personen van 65 jaar en ouder een extra prik met een mRNA-vaccin zouden kunnen krijgen, om hun weerstand tegen ernstige COVID-19 weer op peil te brengen. De HGR, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Belgische overheid, is bezorgd over de dalende werkzaamheid van de vaccins.

De vaccins van zowel Pfizer als Moderna zijn mRNA-vaccins. Mensen die eerder een AstraZeneca- of Janssen-vaccin kregen, zullen dus een ander vaccin toegediend krijgen.

Een aantal Belgen kreeg eerder al een derde coronaprik. Het land besloot in augustus om mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld hiv-patiënten of kankerpatiënten met chemotherapie, uit te nodigen voor een derde vaccinatie. Halverwege september werden deze prikken gezet.

In Frankrijk en Duitsland worden al derde vaccinaties uitgedeeld aan 65-plussers.

In Nederland alleen derde prik voor mensen met ernstige afweerstoornis

In Nederland mogen alleen mensen met een ernstige afweerstoornis een derde prik krijgen. Het gaat vermoedelijk om 200.000 tot 400.000 personen.

Bij hen werkten de eerste twee prikken mogelijk niet goed. Het kan zijn dat hun afweersysteem nog niet genoeg antilichamen tegen het coronavirus heeft aangemaakt, waardoor ze nog niet genoeg bescherming zouden hebben opgebouwd. Een extra dosis kan helpen om de afweer sterker te maken.

Een boosterprik voor de gehele bevolking acht de Gezondheidsraad nog niet nodig.