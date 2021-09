Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is zaterdag ontslagen door het demissionaire kabinet. Haar uitspraken over de coronapas leidden zaterdag niet alleen tot verontwaardiging onder Tweede Kamerleden, maar ook tot een discussie over haar positie binnen het kabinet en het CDA.

"De uitspraken van de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, gedaan in het interview van De Telegraaf van vandaag, verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn", laat demissionair premier Mark Rutte weten in een verklaring.

Rutte zegt in zijn verklaring dat hij met instemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok en na overleg met de drie vicepremiers besloten heeft om Keijzer voor te dragen voor ontslag met onmiddellijke ingang. Haar werkzaamheden worden overgenomen door Blok.

Keijzer wees in een interview in De Telegraaf op de hoge vaccinatiegraad. Ze vindt het "steeds moeilijker uit te leggen" dat mensen met de pas moeten laten zien dat ze gevaccineerd of getest zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen.

De uitspraken van Keijzer waren opvallend, omdat het kabinet met één mond spreekt. Een bewindspersoon kan wel tegen een voorstel van het kabinet zijn, maar moet zich er wel bij neerleggen als de ministerraad anders besluit. Naar buiten toe steunen dan alle bewindslieden het besluit.