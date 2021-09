Met 491 patiënten die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis liggen, komt het aantal opgenomen coronapatiënten sinds 23 juli eindelijk weer uit onder de vijfhonderd. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de laatste 2,5 week daalde het aantal opgenomen patiënten met bijna 200. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares zakte de afgelopen dag met 8 naar 176. Dat is het kleinste aantal sinds 28 juli.

Op de verpleegafdelingen kwamen 14 bedden vrij. Daar liggen nu 316 coronapatiënten, het kleinste aantal sinds 20 juli.

De bezetting in de ziekenhuizen daalt doordat steeds minder coronapatiënten worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur hadden 52 mensen zulke ernstige coronaklachten dat ze in een ziekenhuis belandden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS gemiddeld zo'n 47 nieuwe opnames, het laagste niveau sinds 19 juli.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)